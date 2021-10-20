Видаль посвятил гол в ворота «Шерифа» своей дочери Элисабетте
02:32
Полузащитник «Интера» Артуро Видаль после победы над «Шерифом» (3:1) в 3-м туре Лиги чемпионов обратился к своей дочери. Также он надеется, что сможет порадовать болельщиков.
«Посвящаю гол своей дочери Элисабетте, которая смотрела матч из Чили. Я обещал и сделал все для того, чтобы забить, посвятив гол ей. Мы хотим идти дальше в Лиге чемпионов. Очень обрадован овацией, которую мне устроили болельщики, когда я покидал поле. Они ждут большего от меня, и я надеюсь их не разочаровать», — цитирует пресс-служба УЕФА Видаля.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032719--inter-vs-sheriff/
Читайте также
«Депутаты-спортсмены мало чем отличаются от других законодателей». Политолог разобрала работу звезд спорта в Госдуме
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю