Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Видаль посвятил гол в ворота «Шерифа» своей дочери Элисабетте

02:32

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль после победы над «Шерифом» (3:1) в 3-м туре Лиги чемпионов обратился к своей дочери. Также он надеется, что сможет порадовать болельщиков.

«Посвящаю гол своей дочери Элисабетте, которая смотрела матч из Чили. Я обещал и сделал все для того, чтобы забить, посвятив гол ей. Мы хотим идти дальше в Лиге чемпионов. Очень обрадован овацией, которую мне устроили болельщики, когда я покидал поле. Они ждут большего от меня, и я надеюсь их не разочаровать», — цитирует пресс-служба УЕФА Видаля.

Интер — Шериф

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032719--inter-vs-sheriff/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Депутаты-спортсмены мало чем отличаются от других законодателей». Политолог разобрала работу звезд спорта в Госдуме
Захарова назвала слова главы британской обороны цитатами из беседы с психологом
2
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры