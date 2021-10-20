Видаль посвятил гол в ворота «Шерифа» своей дочери Элисабетте

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль после победы над «Шерифом» (3:1) в 3-м туре Лиги чемпионов обратился к своей дочери. Также он надеется, что сможет порадовать болельщиков.

«Посвящаю гол своей дочери Элисабетте, которая смотрела матч из Чили. Я обещал и сделал все для того, чтобы забить, посвятив гол ей. Мы хотим идти дальше в Лиге чемпионов. Очень обрадован овацией, которую мне устроили болельщики, когда я покидал поле. Они ждут большего от меня, и я надеюсь их не разочаровать», — цитирует пресс-служба УЕФА Видаля.