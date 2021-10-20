Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Атлетико» (3:2) в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов прокомментировал поведение Диего Симеоне. Аргентинский специалист сразу после финального свистка отправился в раздевалку, не пожав руку Клоппу.

«Нам это не понравилось, но ситуация очевидна. Хочу пожать ему руку. Его реакция точно, как и моя, была не такой классной. В следующий раз, когда мы увидимся, пожмем друг другу руки. Он явно был зол, но не на меня, а на игру. Вот и все», — цитирует BBC Клоппа.