«Он был зол не на меня, а на игру». Клопп — о поступке Симеоне после матча
02:08
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Атлетико» (3:2) в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов прокомментировал поведение Диего Симеоне. Аргентинский специалист сразу после финального свистка отправился в раздевалку, не пожав руку Клоппу.
«Нам это не понравилось, но ситуация очевидна. Хочу пожать ему руку. Его реакция точно, как и моя, была не такой классной. В следующий раз, когда мы увидимся, пожмем друг другу руки. Он явно был зол, но не на меня, а на игру. Вот и все», — цитирует BBC Клоппа.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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