Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Он был зол не на меня, а на игру». Клопп — о поступке Симеоне после матча

02:08
Юрген Клопп. Фото AFP
Юрген Клопп. Фото AFP
Теги:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Атлетико» (3:2) в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов прокомментировал поведение Диего Симеоне. Аргентинский специалист сразу после финального свистка отправился в раздевалку, не пожав руку Клоппу.

«Нам это не понравилось, но ситуация очевидна. Хочу пожать ему руку. Его реакция точно, как и моя, была не такой классной. В следующий раз, когда мы увидимся, пожмем друг другу руки. Он явно был зол, но не на меня, а на игру. Вот и все», — цитирует BBC Клоппа.

Атлетико — Ливерпуль

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Депутаты-спортсмены мало чем отличаются от других законодателей». Политолог разобрала работу звезд спорта в Госдуме
Голикова предложила объявить 30 октября–7 ноября нерабочими днями
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры