Состав «Зенита» на матч Лиги чемпионов против «Ювентуса»

20 октября, в среду, «Зенит» сыграет против «Ювентуса» в матче группы H Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Команда Сергея Семака готовится к противостоянию с туринцами практически в полном составе.

В общей группе не занимается только полузащитник Магомед Оздоев, который восстанавливается после травмы колена.

Состав «Зенита» на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» выглядит следующим образом.

Вратари: Станислав Крицюк, Михаил Кержаков, Даниил Одоевский.

Защитники: Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Данила Хотулев, Вячеслав Караваев.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов.

Нападающие: Сердар Азмун, Малком, Артем Дзюба, Даниил Кузнецов.

По мнению портала Transfermarkt, общая стоимость «Зенита» составляет 173,7 миллиона евро. В рейтинге УЕФА сезона-2021/22 «Зенит» занимает 31-е место на данный момент.

Основную информацию по матчу ЛЧ «Зенит» — «Ювентус» можно посмотреть здесь.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ювентус».