Вернидуб не считает, что «Шериф» совершил что-то экстраординарное

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб после победы над «Реалом» (2:1) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов признался, что его переполняют эмоции.

«Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край, и я благодарен своим парням за то, что они сделали. Конечно, мы понимали, что нам придется обороняться. Но мы хорошо справились и здорово контратаковали. И забили в самой концовке.

Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии", — цитирует пресс-служба УЕФА Вернидуба.