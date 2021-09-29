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Вернидуб не считает, что «Шериф» совершил что-то экстраординарное

03:42
28 сентября. «Реал» — «Шериф» — 1:2. Юрий Вернидуб. Фото Reuters
28 сентября. «Реал» — «Шериф» — 1:2. Юрий Вернидуб. Фото Reuters
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Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб после победы над «Реалом» (2:1) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов признался, что его переполняют эмоции.

«Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край, и я благодарен своим парням за то, что они сделали. Конечно, мы понимали, что нам придется обороняться. Но мы хорошо справились и здорово контратаковали. И забили в самой концовке.

Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии", — цитирует пресс-служба УЕФА Вернидуба.

Реал — Шериф

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032687--real-madrid-vs-sheriff/

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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