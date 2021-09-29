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Диаш считает, что «Манчестер Сити» подвела реализации в матче с «ПСЖ»

03:28

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш после поражения от «ПСЖ» (0:2) признался, что команда огорчена результатом. По его мнению, «Сити» подвела реализация.

«Мы огорчены результатом, но если хочешь быть лучшим, то должен играть против других лучших. Приходится сложно, но это возможность проверить себя. Такие матчи — особое событие.

Мы создавали моменты, хорошо играли, но в итоге все зависит от реализации. Всего три дня назад мы играли против «Челси», но это не помешало нам проявить себя сегодня с лучшей стороны. Забей мы тот момент, все могло бы сложиться по-другому", — цитирует пресс-служба УЕФА Диаша.

ПСЖ — Манчестер Сити

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032720--paris-vs-man-city/

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Евгений Козинов все материалы автора

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