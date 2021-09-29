Хендерсон провел 400-й матч за «Ливерпуль»
04:33
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон провел 400-й матч за клуб. Юбилейным стал для него матч против «Порту» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (5:1).
«Стараюсь отдавать всего себя «Ливерпулю» каждый день. Для меня огромная честь носить футболку этого клуба в каждом матче. Мне здесь ничего не гарантировано. 400 матчей — солидное достижение, но на этом останавливаться я не собираюсь», — цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсона.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032714--porto-vs-liverpool/?iv=true
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