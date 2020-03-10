«Валенсия» — «Аталанта»: Черышев остался в запасе
22:13
«Валенсия» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». Стал известен стартовый состав «летучих мышей».
Полузащитник Денис Черышев начнет встречу на скамейке запасных. Напомним, что именно россиянин стал автором единственного гола испанской команды в первом матче, который закончился победой «Аталанты» на своем поле со счетом 4:1.
? XI INICIAL @valenciacf @ChampionsLeague #VCFAtalanta ? #L?nimaDeMestalla pic.twitter.com/8oIvYuU2tH— Valencia CF ?? (@valenciacf) March 10, 2020
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала