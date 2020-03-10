«Валенсия» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». Стал известен стартовый состав «летучих мышей».

Полузащитник Денис Черышев начнет встречу на скамейке запасных. Напомним, что именно россиянин стал автором единственного гола испанской команды в первом матче, который закончился победой «Аталанты» на своем поле со счетом 4:1.