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«Валенсия» — «Аталанта»: Черышев остался в запасе

22:13
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«Валенсия» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». Стал известен стартовый состав «летучих мышей».

Полузащитник Денис Черышев начнет встречу на скамейке запасных. Напомним, что именно россиянин стал автором единственного гола испанской команды в первом матче, который закончился победой «Аталанты» на своем поле со счетом 4:1.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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