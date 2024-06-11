Низовцев считает, что РПЛ нужно расширить до 18 команд

Бывший полузащитник ЦСКА Максим Низовцев поделился мнением об оптимальном количестве команд в РПЛ.

«Если смотреть по этому сезону, то я считаю, что надо расширить РПЛ. Нет еврокубков. И можно вместо группового этапа Кубка России сделать четыре тура, которые не попадают в календарный год.

В этом году вышло три команды из первой лиги. Считаю, что стоит рассмотреть вопрос об увеличении РПЛ через год до 18 команд», – цитирует Низовцева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне из РПЛ напрямую вылетели «Сочи» и «Балтика». Вместо них из первой лиги поднялись «Химки» и махачкалинское «Динамо». Кроме того, «Акрон» обыграл «Урал» (2:0, 1:2) в переходных матчах и впервые в истории вышел в премьер-лигу.