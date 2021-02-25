Уокер в восторге от победы над «Боруссией»
05:02
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер после победы над «Боруссии» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что впереди еще ответная игра. Также он рад, что «Сити» не пропустил.
«В восторге от сегодняшней победы и чистого листа. Хотя это только первая половина. Готовимся к субботней игре АПЛ», — написал Уокер в Instagram.
Ответная игра состоится 16 марта в Манчестере.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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