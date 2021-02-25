Уокер в восторге от победы над «Боруссией»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер после победы над «Боруссии» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что впереди еще ответная игра. Также он рад, что «Сити» не пропустил.

«В восторге от сегодняшней победы и чистого листа. Хотя это только первая половина. Готовимся к субботней игре АПЛ», — написал Уокер в Instagram.

Ответная игра состоится 16 марта в Манчестере.