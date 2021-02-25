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Уокер в восторге от победы над «Боруссией»

05:02
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер после победы над «Боруссии» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что впереди еще ответная игра. Также он рад, что «Сити» не пропустил.

«В восторге от сегодняшней победы и чистого листа. Хотя это только первая половина. Готовимся к субботней игре АПЛ», — написал Уокер в Instagram.

Публикация от Kyle Walker (@kylewalker2)

Ответная игра состоится 16 марта в Манчестере.

Боруссия М — Манчестер Сити

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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