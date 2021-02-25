Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Штиндль назвал причины поражения от «Манчестер Сити»

04:12

Полузащитник «Боруссии» Ларс Штиндль назвал заслуженным поражение от «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2).

«Наложилось всего понемногу. Конечно, «Манчестер Сити» — команда исключительная, и защищались мы от ее атак исключительно страстно. Без мяча работали лучше, а вот при его контроле оказались недостаточно настойчивыми и совершали слишком много ошибок в рядовых ситуациях. Какие-то полумоменты возникли только в самом конце.

Отбегали мы сегодня много, но должны признать поражение заслуженным. Мы не находили правильных решений, когда соперник давал шанс зацепиться. Вместе с тем создавать моменты у ворот «Манчестер Сити» еще труднее, чем нам казалось", — цитирует пресс-служба УЕФА Штиндля.

Ответная игра состоится 16 марта в Манчестере.

Боруссия М — Манчестер Сити

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029470--monchengladbach-vs-man-city/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 12939
Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир