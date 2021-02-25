Штиндль назвал причины поражения от «Манчестер Сити»

Полузащитник «Боруссии» Ларс Штиндль назвал заслуженным поражение от «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2).

«Наложилось всего понемногу. Конечно, «Манчестер Сити» — команда исключительная, и защищались мы от ее атак исключительно страстно. Без мяча работали лучше, а вот при его контроле оказались недостаточно настойчивыми и совершали слишком много ошибок в рядовых ситуациях. Какие-то полумоменты возникли только в самом конце.

Отбегали мы сегодня много, но должны признать поражение заслуженным. Мы не находили правильных решений, когда соперник давал шанс зацепиться. Вместе с тем создавать моменты у ворот «Манчестер Сити» еще труднее, чем нам казалось", — цитирует пресс-служба УЕФА Штиндля.

Ответная игра состоится 16 марта в Манчестере.