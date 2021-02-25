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Марко Розе назвал причину поражения от «Манчестер Сити»

05:20
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Главный тренер «Боруссии» Марко Розе после поражения от «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов отметил класс соперника. По его словам, трудно отбиваться от атак «горожан».

«Сегодня мы столкнулись с очень серьезным сопротивлением — пришлось сражаться. Очень сложно остановить соперника, находящегося в такой форме, тем более что в первом тайме мы с большим трудом подходили к чужой штрафной. Защищались мы относительно неплохо, но так трудно отбиваться от беспрестанных атак», — цитирует пресс-служба УЕФА Розе.

Ответная игра состоится 16 марта в Манчестере.

Боруссия М — Манчестер Сити

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029470--monchengladbach-vs-man-city/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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