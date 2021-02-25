Марко Розе назвал причину поражения от «Манчестер Сити»
05:20
Главный тренер «Боруссии» Марко Розе после поражения от «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов отметил класс соперника. По его словам, трудно отбиваться от атак «горожан».
«Сегодня мы столкнулись с очень серьезным сопротивлением — пришлось сражаться. Очень сложно остановить соперника, находящегося в такой форме, тем более что в первом тайме мы с большим трудом подходили к чужой штрафной. Защищались мы относительно неплохо, но так трудно отбиваться от беспрестанных атак», — цитирует пресс-служба УЕФА Розе.
Ответная игра состоится 16 марта в Манчестере.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029470--monchengladbach-vs-man-city/
Опрос
проголосовало: 13148Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю