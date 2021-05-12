УЕФА назначил инспектора по делу оставшихся в Суперлиге «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса»

УЕФА назначил инспектора по делу «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса», которые официально не вышли из Суперлиги. Об этом сообщает итальянский журналист Танкреди Палмьери в Twitter.

По информации источника, после данной процедуры всегда применяются санкции. Ранее президент УЕФА Александер Чеферин предложил отстранить «Ювентус», «Реал» и «Барселону» от еврокубковых турниров на два года.

Напомним, достигли соглашения с УЕФА и вышли из проекта Суперлиги «Арсенал», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Тоттенхэм» и «Челси». В то же время «Реал», «Барселона» и «Ювентус» не объявили о своем выходе и заявляли о своей приверженности этому проекту.