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УЕФА назначил инспектора по делу оставшихся в Суперлиге «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса»

14:36
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УЕФА назначил инспектора по делу «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса», которые официально не вышли из Суперлиги. Об этом сообщает итальянский журналист Танкреди Палмьери в Twitter.

По информации источника, после данной процедуры всегда применяются санкции. Ранее президент УЕФА Александер Чеферин предложил отстранить «Ювентус», «Реал» и «Барселону» от еврокубковых турниров на два года.

Напомним, достигли соглашения с УЕФА и вышли из проекта Суперлиги «Арсенал», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Тоттенхэм» и «Челси». В то же время «Реал», «Барселона» и «Ювентус» не объявили о своем выходе и заявляли о своей приверженности этому проекту.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/tancredipalmeri/status/1392441401401647107

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