УЕФА назначил арбитров на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Стало известно, какие арбитры будут работать на финальных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21.

Главным арбитром финала Лиги Европы стал француз Клеман Тюрпен. В финале ему будут помогать соотечественники Николя Дано и Сириль Гренгор, а четвертым рефери станет словенец Славко Винчич. За ВАР будeт отвечать француз Франсуа Летесье, ассистентами которого станут Жером Брисар, Бенжамен Пажес, а также голландец Пол ван Букел.

Главный судья финальной игры Лиги чемпионов — испанец Антонио Мигель Матеу Лаос. В финале Матеу Лаосу будут помогать соотечественники Пау Себриан и Роберто дель Паломар, а четвертым рефери станет Карлос дель Серро. За ВАР будет отвечать Алехандро Эрнандес, ассистентами которого станут Хуан Мартинес, Иньиго Прието и поляк Павел Хиль.

Финал Лиги Европы «Вильярряеал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая в Гданьске. Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» пройдет 29 мая. Место его проведения будет утверждено позднее. В СМИ ранее сообщалось, что матч перенесут из Стамбула в Порту. Обе игры начнутся в 22.00 по московскому времени.