Источник: Финал Лиги чемпионов перенесен в Порту
Финальный матч Лиги чемпионов будет перенесен из Стамбула в Порту, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Алессандро Альчато. Официально об этом должны объявить в ближайшие 24 часа.
В финале сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Ранее была информация, что матч может принять стадион «Уэмбли» в Лондоне или одна из арен в Лиссабоне.
Власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих в республику из 16 государств, включая Великобританию, путешественников предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, данное решение вступает в силу с 15 мая. Турция попала в список красной зоны, прибывшим оттуда в Великобританию необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.
Если информация подтвердится, финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится на стадионе «Драгау» в Порту 29 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.
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