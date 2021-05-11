Источник: Финал Лиги чемпионов перенесен в Порту

Финальный матч Лиги чемпионов будет перенесен из Стамбула в Порту, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Алессандро Альчато. Официально об этом должны объявить в ближайшие 24 часа.

В финале сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Ранее была информация, что матч может принять стадион «Уэмбли» в Лондоне или одна из арен в Лиссабоне.