Тухель стал первым тренером, вышедшим в финал Лиги чемпионов дважды подряд с двумя разными командами
00:03
Главный тренер «Челси» Томас Тухель вместе со своей командой вышел в финал Лиги чемпионов. Благодаря этому он установил новое достижение.
Немецкий специалист стал первым тренером, вышедшим в финал Лиги чемпионов дважды подряд с двумя разными командами. В прошедшем сезоне он пробился в финал с «ПСЖ». В решающем поединке парижане уступили «Баварии» со счетом 0:1.
В полуфинале «Челси» прошел «Реал» (1:1, 2:0). Финальный матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция). Соперником лондонского клуба станет «Манчестер Сити».
Опрос
проголосовало: 149Все опросы
Кто выиграет финал Лиги чемпионов-2020/21?
Читайте также
5
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю