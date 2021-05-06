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Тухель стал первым тренером, вышедшим в финал Лиги чемпионов дважды подряд с двумя разными командами

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Томас Тухель. Фото Reuters
Томас Тухель. Фото Reuters
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель вместе со своей командой вышел в финал Лиги чемпионов. Благодаря этому он установил новое достижение.

Немецкий специалист стал первым тренером, вышедшим в финал Лиги чемпионов дважды подряд с двумя разными командами. В прошедшем сезоне он пробился в финал с «ПСЖ». В решающем поединке парижане уступили «Баварии» со счетом 0:1.

В полуфинале «Челси» прошел «Реал» (1:1, 2:0). Финальный матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция). Соперником лондонского клуба станет «Манчестер Сити».

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