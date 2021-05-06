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Матч «Манчестер Сити» — «Челси» станет третьим английским финалом в истории Лиги чемпионов

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В финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Это будет третий финал ЛЧ, в котором выступят только английские команды.

Первый такой финал состоялся в 2008 году в Москве на стадионе «Лужники». Основное и дополнительное время матча между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победил «МЮ» — 6:5. В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» в Мадриде победил «Тоттенхэм» (2:0).

Финальный матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры