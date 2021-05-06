В финале Лиги чемпионов сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Это будет третий финал ЛЧ, в котором выступят только английские команды.

Первый такой финал состоялся в 2008 году в Москве на стадионе «Лужники». Основное и дополнительное время матча между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победил «МЮ» — 6:5. В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» в Мадриде победил «Тоттенхэм» (2:0).

Финальный матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция).