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1 ноября, 23:41

Трент Александер-Арнольд — самый молодой игрок «Ливерпуля» с 50 матчами в Лиге чемпионов

Руслан Минаев
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Матч Лиги чемпионов против «Наполи» стал для защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда 50-м в составе английского клуба в европейском турнире.

Таким образом, игрок сборной Англии стал самым молодым игроком мерсисайдского клуба, кто провел 50 матчей за клуб в ЛЧ — 24 года и 25 дней.

Александер-Арнольд дебютировал в еврокубке за «Ливерпуль» в сезоне-2017/18. В этом сезоне на его счету 17 матчей по всех турнирах и 3 гола.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
Трент Александр-Арнолд
0
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