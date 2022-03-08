Маттиас Яйсле: «Уверены в себе перед матчем с «Баварией»

Главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйсле перед ответной игрой против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что игра будет очень тяжелой.

Это будет очень тяжелый матч, и кто здесь фаворит, понятно. В любом случае мы уверены в себе. Хотим вознаградить себя за прекрасный сезон.

Матч «Бавария» — «Зальцбург» состоится во вторник, 8 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.