Мюллер доволен, как сезон складывается для «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер хочет выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. Для этого мюнхенцам необходимо обыграть «Зальцбург».

«Мы должны и хотим выйти в следующий раунд. Если получится, то этот сезон может стать успешным для нас. Если вылетим, то он явно не станет для нас хорошим. Но я не беспокоюсь об этом. Пока все идет хорошо», — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллреа.

Матч «Бавария» — «Зальцбург» состоится во вторник, 8 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.