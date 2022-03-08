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Сегодня, 02:31

Мюллер доволен, как сезон складывается для «Баварии»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер хочет выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов. Для этого мюнхенцам необходимо обыграть «Зальцбург».

«Мы должны и хотим выйти в следующий раунд. Если получится, то этот сезон может стать успешным для нас. Если вылетим, то он явно не станет для нас хорошим. Но я не беспокоюсь об этом. Пока все идет хорошо», — цитирует пресс-служба УЕФА Мюллреа.

Матч «Бавария» — «Зальцбург» состоится во вторник, 8 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033906--bayern-vs-salzburg/
Томас Мюллер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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