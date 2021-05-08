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УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов на «Уэмбли»

21:57
Финал Лиги чемпионов. Фото UEFA.
Финал Лиги чемпионов. Фото UEFA.
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Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси», вероятно, будет перенесен из Стамбула, утверждает The Telegraph. Решение по данному вопросу ожидается в течение ближайших 72 часов.

УЕФА всерьез рассматривает предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о переносе матча на лондонский стадион «Уэмбли».

Предполагается, что столь поздний перенос матча вызовет резкую реакцию со стороны турецкой федерации футбола и может создать серьезные проблемы международным телевизионным компаниям, являющимся одними из основных спонсоров турнира, в связи с обязательным карантином. Представители руководства турецкого футбола будут настаивать на том, что финал должен пройти в Стамбуле, как и планировалось.

Решающий матч за трофей должен пройти 29 мая.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры