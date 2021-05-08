УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов на «Уэмбли»
Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси», вероятно, будет перенесен из Стамбула, утверждает The Telegraph. Решение по данному вопросу ожидается в течение ближайших 72 часов.
УЕФА всерьез рассматривает предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о переносе матча на лондонский стадион «Уэмбли».
Предполагается, что столь поздний перенос матча вызовет резкую реакцию со стороны турецкой федерации футбола и может создать серьезные проблемы международным телевизионным компаниям, являющимся одними из основных спонсоров турнира, в связи с обязательным карантином. Представители руководства турецкого футбола будут настаивать на том, что финал должен пройти в Стамбуле, как и планировалось.
Решающий матч за трофей должен пройти 29 мая.
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