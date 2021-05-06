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Тухель установил уникальный рекорд Лиги чемпионов. До него такого не добивался никто

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 10:50
5 мая. Лондон. «Челси» — «Реал» — 2:0. Томас Тухель. Фото AFP Матчи клубов из одной страны в финале Лиги чемпионов. Фото «СЭ» Тренеры-финалисты Лиги чемпионов. Фото «СЭ» «Реал» под руководством Зинедина Зидана в весенней стадии Лиги чемпионов. Фото «СЭ»
5 мая. Лондон. «Челси» — «Реал» — 2:0. Томас Тухель. Фото AFP
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«Челси» обыграл «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:0) и вслед за «Манчестер Сити» пробился в финал главного еврокубка. Во второй раз за три года в решающей встрече сойдутся два представителя Англии и в третий раз там не будет команд из Испании, которую «ушастый» трофей не покидал пять лет подряд.
Челси — Реал

Стамбульское дерби окажется третьим для английских клубов за время существования Лиги чемпионов, столь же часто кубок между собой разыгрывали испанцы, по разу — итальянцы и немцы.

Матчи клубов из одной страны в финале Лиги чемпионов. Фото "СЭ"
Матчи клубов из одной страны в финале Лиги чемпионов. Фото «СЭ»
5&nbsp;мая. Лондон. &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Радость игроков лондонского клуба.«Челси» изобрел новый футбольный закон. А на бестолковый «Реал» было жалко смотреть

Главный тренер «Челси» Томас Тухель стал девятым в истории специалистом, который пробился в финал с двумя разными командами, и первым, кто сделал это в двух сезонах подряд. Кроме немца, в прошлом году работавшего с «ПСЖ», две разные команды приводили к битве за трофей итальянец Карло Анчелотти, немцы Оттмар Хитцфельд, Юпп Хайнкесс и Юрген Клопп, голландец Луи ван Гал, португалец Жозе Моуринью и будущий соперник Тухеля испанец Хосеп Гвардьола. Кстати, для Гвардьолы будущий финал станет третьим в карьере. Чаще него в решающую стадию пробивались только Карло Анчелотти, Алекс Фергюсон и Марчело Липпи.

Тренеры-финалисты Лиги чемпионов. Фото "СЭ"
Тренеры-финалисты Лиги чемпионов. Фото «СЭ»

На пути в финал Тухель обыграл одного из двух трехкратных победителей Лиги чемпионов Зинедина Зидана. Француз проиграл в плей-офф турнира всеего второй раз за 16 случаев. Ранее справиться с его «Реалом» получалось только «Манчестер Сити» во главе с уже упоминавшимся Гвардьолой.

«Реал» под руководством Зинедина Зидана в весенней стадии Лиги чемпионов. Фото "СЭ"
«Реал» под руководством Зинедина Зидана в весенней стадии Лиги чемпионов. Фото «СЭ»

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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