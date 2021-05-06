Тухель установил уникальный рекорд Лиги чемпионов. До него такого не добивался никто

«Челси» обыграл «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:0) и вслед за «Манчестер Сити» пробился в финал главного еврокубка. Во второй раз за три года в решающей встрече сойдутся два представителя Англии и в третий раз там не будет команд из Испании, которую «ушастый» трофей не покидал пять лет подряд.

Стамбульское дерби окажется третьим для английских клубов за время существования Лиги чемпионов, столь же часто кубок между собой разыгрывали испанцы, по разу — итальянцы и немцы.

Матчи клубов из одной страны в финале Лиги чемпионов. Фото «СЭ»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель стал девятым в истории специалистом, который пробился в финал с двумя разными командами, и первым, кто сделал это в двух сезонах подряд. Кроме немца, в прошлом году работавшего с «ПСЖ», две разные команды приводили к битве за трофей итальянец Карло Анчелотти, немцы Оттмар Хитцфельд, Юпп Хайнкесс и Юрген Клопп, голландец Луи ван Гал, португалец Жозе Моуринью и будущий соперник Тухеля испанец Хосеп Гвардьола. Кстати, для Гвардьолы будущий финал станет третьим в карьере. Чаще него в решающую стадию пробивались только Карло Анчелотти, Алекс Фергюсон и Марчело Липпи.

Тренеры-финалисты Лиги чемпионов. Фото «СЭ»

На пути в финал Тухель обыграл одного из двух трехкратных победителей Лиги чемпионов Зинедина Зидана. Француз проиграл в плей-офф турнира всеего второй раз за 16 случаев. Ранее справиться с его «Реалом» получалось только «Манчестер Сити» во главе с уже упоминавшимся Гвардьолой.