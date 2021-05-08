Тухель заявил, что не собирается злорадствовать над «ПСЖ» из-за невыхода команды в финал Лиги чемпионов
Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что не собирается злорадствовать из-за невыхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.
«У меня нет такого чувства. Конечно, мне приятно, что я попал в финал Лиги чемпионов, но вовсе не потому, что там не будет «ПСЖ», откуда я был уволен в декабре. Я просто рад снова попасть в финал этого турнира, но не испытываю дополнительного удовольствия из-за неудачи «ПСЖ». Я не думаю в этом направлении», — приводит Goal слова Тухеля.
Томас Тухель был уволен из «ПСЖ» в декабре 2020 года. В январе немецкий специалист возглавил «Челси», с которым вышел в финал Лиги чемпионов. В финале турнира «синие» сыграют с «Манчестер Сити», который в полуфинале обыграл «ПСЖ».
Матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится 29 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/tuchel-no-feelings-of-revenge-for-psg-sacking-champions/15fw7xd1b6k7u1cyqjmul5p2c4
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