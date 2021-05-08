Тухель заявил, что не собирается злорадствовать над «ПСЖ» из-за невыхода команды в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что не собирается злорадствовать из-за невыхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.

«У меня нет такого чувства. Конечно, мне приятно, что я попал в финал Лиги чемпионов, но вовсе не потому, что там не будет «ПСЖ», откуда я был уволен в декабре. Я просто рад снова попасть в финал этого турнира, но не испытываю дополнительного удовольствия из-за неудачи «ПСЖ». Я не думаю в этом направлении», — приводит Goal слова Тухеля.

Томас Тухель был уволен из «ПСЖ» в декабре 2020 года. В январе немецкий специалист возглавил «Челси», с которым вышел в финал Лиги чемпионов. В финале турнира «синие» сыграют с «Манчестер Сити», который в полуфинале обыграл «ПСЖ».

Матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится 29 мая.