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Тренер «Мальме»: «Если бы играли дома, то, может быть, не получили бы удаление»

22:44
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Главный тренер «Мальме» Йон Даль Томассон поделился впечатлениями от матча против «Зенита» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:4).

— Разница в бюджетах — одна из основных причин, по которым «Мальме» проиграл?

— Вы видели как складывался матч: у нас было десять человек, однако мы создавали достаточное число моментов. Да, разница в бюджетах есть, но не всегда все упирается в деньги. Посмотрите, сколько другие команды тратят на покупки. А мы потратили миллион на трансферы, это бросается в глаза.

— У «Зенита» есть шансы в матчах с «Ювентусом»?

— «Зенит» играл очень хорошо в Лондоне. Даже если посмотреть по числу ожидаемых голов, то вы поймете, что «Зенит» мог победить. «Ювентус» очень хорошая команда. И, конечно, у «Зенита» есть шанс.

— Вы согласны с красной карточкой Ахмедходжича?

— Если честно, можно было ее дать. Но это одна из тех ситуаций, когда не знаешь, что происходит. Но если бы играли дома, то, может быть, не получили бы удаление, — сказал Томассон.

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Гоша Чернов все материалы автора

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