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Семак: «Думаю, в гостевой игре с «Мальме» будет сложнее»

22:37
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру команды в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов над «Мальме» (4:0).

— Хорошо начали первый тайм. С 15-20 минуты игра выровнялась. Второй тайм тоже начали активно, смогли забить, а после удаления соперника стало играть существенно легче. Результат нас устраивает, мы рады. Я поздравляю болельщиков с победой. Думаю, в гостевой игре с «Мальме» будет сложнее.

— Со стороны эта победа выглядит самой легкой для «Зенита» в этом сезоне. По крайней мере такого крупного счета еще не было. На ваш взгляд, это так?

— Нет, не самая легкая, конечно. Первый тайм мог закончиться с другим результатом. И у нас были моменты, и у «Мальме». Когда мы забили второй мяч, а соперник заработал удаление, стало спокойнее и легче играть, — сказал Семак.

Зенит — Мальме

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры