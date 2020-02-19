Томас Тухель: «Большую часть времени «ПСЖ» хорошо защищался против Холанна»
02:19
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после поражения от дортмундской «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что большую часть времени его команде удавалось контролировать Эрлина Холанна. Норвежец во втором тайме за 8 минут оформил дубль.
— Холанн очень силен физически, быстр и всегда нацелен на ворота, — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. — Думаю, большую часть времени мы хорошо защищались против него.
Мы ни о чем не жалеем. Я должен принимать решения перед игрой, и я беру на себя эту ответственность. Никто не может сказать, как бы мы сыграли с другой схемой.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027120--dortmund-vs-paris/
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