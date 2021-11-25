Тиагу прокомментировал свой гол и победу «Ливерпуля» над «Порту»

Полузащитник «Ливерпуля» Тиагу Алькантара прокомментировал победу над «Порту» (2:0) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Наша мотивация — побеждать в каждом матче, особенно на «Энфилде», впрочем, мы хотим выигрывать и на выезде. Мы идем от матча к матчу и стараемся выиграть все. Для меня забить — это всегда что-то особенное, всегда рад помочь команде и порадовать болельщиков на домашнем стадионе. Матчи Лиги чемпионов всегда особенны, в этом турнире всегда приходится играть с топ-клубами», — приводит официальный сайт УЕФА слова Тиагу.

Тиагу стал автором забитого гола в ворота «Порту», испанец открыл счет в матче на 52-й минуте встречи.