4 августа в Москве «Спартак» сыграет с «Бенфикой» в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена», начало — в 20.00 (мск).

Команда Руя Витории после двух туров в Тинькофф РПЛ занимает 10-е место с тремя очками. Красно-белые ранее проиграли «Рубину» (0:1), а затем выиграли у «Крыльев Советов» (1:0). В прошлом сезоне «Спартак» тренировал Доменико Тедеско, с которым москвичи заняли второе место в чемпионате России.

В сезоне-2020/21 «Бенфика» стала третьей в чемпионате Португалии. Новый сезон в примейре стартует 8 августа.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Спартак» — «Бенфика» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

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