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Лещенко — о шансах «Спартака» против «Бенфики»: «Я скептически отношусь к играм наших команд в еврокубках»

13:35
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Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко оценил шансы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Очень сложно предсказать, что будет в этом матче. Думаю, что шансы у команд 50 на 50. Никто не знает, как играет «Бенфика», у них даже еще сезон не начался. Я скептически отношусь к играм наших команд в еврокубках. Думаю, что для «Спартака» ничья в матче с «Бенфикой» будет отличным результатом. Надеюсь, что красно-белым повезет, желаю им удачи», — сказал Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве 4 августа. Начало — в 20.00 по московскому времени.

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Сергей Федоров все материалы автора

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