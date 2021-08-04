Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко оценил шансы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Очень сложно предсказать, что будет в этом матче. Думаю, что шансы у команд 50 на 50. Никто не знает, как играет «Бенфика», у них даже еще сезон не начался. Я скептически отношусь к играм наших команд в еврокубках. Думаю, что для «Спартака» ничья в матче с «Бенфикой» будет отличным результатом. Надеюсь, что красно-белым повезет, желаю им удачи», — сказал Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве 4 августа. Начало — в 20.00 по московскому времени.