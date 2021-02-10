Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Sky Sports: все ассоциации УЕФА согласились с новым форматом Лиги чемпионов

12:36
Кубок Лиги чемпионов. Фото Reuters
Кубок Лиги чемпионов. Фото Reuters
Теги:

Все 55 ассоциаций УЕФА согласились с новым форматом проведения розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает Sky Sports.

Трофей Лиги чемпионов.Новый формат Лиги чемпионов: какой она будет и что это значит для России?

По сведениям источника, окончательное решение об изменении формата может быть принято не раньше апреля. Новый формат предполагает швейцарскую систему без группового этапа: каждый клуб сыграет как минимум 10 матчей с разными соперниками. Ожидается, что количество участников может возрасти с 32 до 36.

Первый розыгрыш Лиги чемпионов в новом формате планируется в 2024 году, проект рассчитан на девять лет.

9 февраля в РПЛ отреагировали на вероятные изменения в формате Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/share/12213540

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир