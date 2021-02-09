«Атлетико» не примет «Челси» в Испании

Испанское правительство продлило ограничения на полеты из Великобритании до 2 марта, поэтому «Атлетико» и «Челси» не смогут сыграть в Мадриде в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает AS.

Игра должна была состояться 23 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано», однако «Челси» не попадет в Испанию. По информации источника, игра может быть перенесена в Бухарест (Венгрия) или в Генуя (Италия).

Ранее сегодня стало известно, что первая встреча 1/16 финала Лиги Европы между «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» пройдет в Турине.