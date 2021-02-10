Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси» перенесен в Бухарест
13:45
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси» перенесен в Бухарест (Румыния), сообщает 10 февраля пресс-служба УЕФА на официальном сайте.
Встреча, которая должна была состояться в Мадриде, перенесена на «Национальный стадион» в Бухаресте. Дата и время игры осталось неизменным, матч состоится 23 февраля в 23.00 (мск).
7 февраля УЕФА объявил о переносе матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» в Будапешт (Венгрия). 8 февраля союз сообщил о переносе в этот же город встречи менхенгладбахской «Боруссии» и «Манчестер Сити».
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/0266-118507f7b277-e0b239dfd239-1000--champions-league-venue-changes/
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