Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси» перенесен в Бухарест (Румыния), сообщает 10 февраля пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Встреча, которая должна была состояться в Мадриде, перенесена на «Национальный стадион» в Бухаресте. Дата и время игры осталось неизменным, матч состоится 23 февраля в 23.00 (мск).

7 февраля УЕФА объявил о переносе матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» в Будапешт (Венгрия). 8 февраля союз сообщил о переносе в этот же город встречи менхенгладбахской «Боруссии» и «Манчестер Сити».