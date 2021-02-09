В РПЛ отреагировали на вероятные изменения в формате Лиги чемпионов

Во вторник УЕФА уведомил всех членов организации о намерении в 2024 году изменить формат Лиги чемпионов. Согласно проекту, на групповом этапе турнира будут сыграны 10 туров по 18 матчей в каждом, а число участников еврокубка увеличится с 32 до 36. Руководитель пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов озвучил «СЭ» позицию лиги.

«Как вы знаете, дискуссия о реформировании клубных соревнований в Европе идет не первый год, — сказал Зеленов. — Недавно некоторые топ-клубы даже заявили об идее создания альтернативного турнира, но УЕФА выступил с инициативой и предложил свой путь реформ, где будет применяться взвешенный подход. РПЛ в лице президента лиги Сергея Прядкина входит в совет директоров Европейских лиг. Сформирована рабочая группа по вопросу реформирования. Ведутся обсуждения. Есть рабочий проект, но пока остается немало деталей, которые еще требуют согласования.

Первое — календарь. По проекту предполагается увеличение количества матчей группового этапа Лиги чемпионов — с шести до десяти. Это значительно. Нужно понять, какие именно даты хотят использовать коллеги. Сейчас есть несколько вариантов — преждевременно говорить о каком-то одном — но в любом случае это не может не отразиться на нашем календаре. Мы и так ограничены климатическим фактором. Перегруженность календаря — сложность, которую нужно будет учитывать и обсуждать с коллегами из УЕФА.

Второе — так называемый access list, то есть представительство стран. По одному из проектов расширяется присутствие ведущих четырех лиг, и, надо признать, это не в интересах РПЛ. Понимаем, что реформа направлена на увеличение количества рейтинговых матчей и рост доходов, но не хочется, чтобы вопрос решался арифметически — путем добавления одних и вычеркивания других. Хотелось бы в том или ином виде сохранить традиционную систему отбора.

Третье — распределение финансов. Очевидно, что большие клубы хотят зарабатывать больше, но и отчисления для не попавших в групповой этап, с нашей точки зрения, тоже должны быть увеличены. Грубо говоря — богатые не должны стать еще богаче за счет того, что бедные сильнее обеднеют. Солидарная позиция европейских лиг — не допустить увеличения этого разрыва. Тут позиция консолидированная. Сбалансированная футбольная экосистема Европы в наших общих интересах. И даже ведущие лиги это понимают, потому что внутри этих лиг разрывы тоже могут привести к стагнации".

(Гоша Чернов)