Симоне Индзаги: «Теперь выход в 1/8 финала в руках «Интера»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Шерифом» (3:1) в Лиге чемпионов.

«Теперь выход в 1/8 финала в наших руках: мы - вторые, и мы знали, что обязаны выиграть в обоих матчах с «Шерифом», - цитирует Индзаги сайт УЕФА. - Мы были хороши. Легких игр нет, и ребята действовали хорошо и рассудительно. Хотя в первом тайме мяч и не шел в ворота, мы были удовлетворены игрой. Теперь нам надо только успеть восстановиться физически и психологически, потому что в воскресенье нас ждет еще один напряженный и важный матч.

За прошедшие пять игр мы часто его меняли, но все равно добились четырех побед при одной ничьей. Независимо от того, кто именно выходит на поле, каждый вносит свой вклад. Это хороший знак: от перемены мест в составе результат не меняется. И тот факт, что забивает много разных игроков, меня очень радует».

«Интер» набрал семь очков и идет вторым в группе D. У «Шерифа» шесть очков и третье место.