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Судейство

«Лейпциг» — «ПСЖ»: шведский арбитр пожалел парижский суперклуб. Ошибочно не удален игрок гостей

02:01
«Лейпциг» — «ПСЖ». «Лейпциг» — «ПСЖ».
«Лейпциг» — «ПСЖ».
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На 10-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов «Лейпциг» — «ПСЖ» (2:2) арбитр Андреас Экберг правильно наказал парижскую команду 11-метровым ударом, но совершил серьезную ошибку, не удалив ее игрока Данилу Перейру.

Полузащитник не пытался сыграть в мяч и задержал Андре Силву, убегавшего один на один с вратарем. Это лишение соперника явной возможности забить гол с последующим наказанием в виде пенальти и удаления. Судья ограничился вынесением предупреждения.

«Лейпциг» — «ПСЖ».
«Лейпциг» — «ПСЖ».

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Александр Бобров все материалы автора

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