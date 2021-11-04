На 10-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов «Лейпциг» — «ПСЖ» (2:2) арбитр Андреас Экберг правильно наказал парижскую команду 11-метровым ударом, но совершил серьезную ошибку, не удалив ее игрока Данилу Перейру.

Полузащитник не пытался сыграть в мяч и задержал Андре Силву, убегавшего один на один с вратарем. Это лишение соперника явной возможности забить гол с последующим наказанием в виде пенальти и удаления. Судья ограничился вынесением предупреждения.