«Лейпциг» — «ПСЖ»: шведский арбитр пожалел парижский суперклуб. Ошибочно не удален игрок гостей
02:01
На 10-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов «Лейпциг» — «ПСЖ» (2:2) арбитр Андреас Экберг правильно наказал парижскую команду 11-метровым ударом, но совершил серьезную ошибку, не удалив ее игрока Данилу Перейру.
Полузащитник не пытался сыграть в мяч и задержал Андре Силву, убегавшего один на один с вратарем. Это лишение соперника явной возможности забить гол с последующим наказанием в виде пенальти и удаления. Судья ограничился вынесением предупреждения.
«Лейпциг» — «ПСЖ».
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