Мане сравнялся с Джеррардом по голам в Лиге чемпионов, впереди только Салах

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане забил один из мячей в ворота «Атлетико» (2:0) в матче Лиги чемпионов. Это его 21-й мяч за «Ливерпуль» в ЛЧ.

По этому показателю сенегалец сравнялся с бывшим капитаном команды Стивеном Джеррардом. Они делят второе место. Лидирует Мохамед Салах, забивший 30 голов.

Еще один мяч в активе Диогу Жоты. С 12-ю очками команда обеспечила себе не только плей-офф, но и первое место в группе В. Далее идут «Порту» (пять очков), «Атлетико» (четыре очка) и «Милан» (одно очко).