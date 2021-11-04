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Мане сравнялся с Джеррардом по голам в Лиге чемпионов, впереди только Салах

01:42
Садио Мане. Фото Getty Images
Садио Мане. Фото Getty Images
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Форвард «Ливерпуля» Садио Мане забил один из мячей в ворота «Атлетико» (2:0) в матче Лиги чемпионов. Это его 21-й мяч за «Ливерпуль» в ЛЧ.

По этому показателю сенегалец сравнялся с бывшим капитаном команды Стивеном Джеррардом. Они делят второе место. Лидирует Мохамед Салах, забивший 30 голов.

Еще один мяч в активе Диогу Жоты. С 12-ю очками команда обеспечила себе не только плей-офф, но и первое место в группе В. Далее идут «Порту» (пять очков), «Атлетико» (четыре очка) и «Милан» (одно очко).

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Евгений Петров все материалы автора

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