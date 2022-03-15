Себастьен Алле сравнил «Аякс» и «Бенфику»

Нападающий «Аякса» Себастьен Алле перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» отметил, что клубы похожи.

«Всем известно, что португальские команды любят играть в футбол и атаковать. В этом отношении они похожи на «Аякс». Встречаются две большие команд своих стран, и обе играют одинаково. Это будет отличный матч как для игроков, так и для зрителей», — цитирует пресс-служба УЕФА Алле.

Ответный матч Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Бенфикой» состоится во вторник, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Напомним, в первом матче между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» была зафиксирована ничья — 2:2.