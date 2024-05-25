«Реал» и «Боруссия» сыграют в финале Лиги чемпионов в субботу, 1 июня. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет текстовая онлайн-трансляция решающего матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Реал» — «Боруссия» можно на нашем сайте в матч-центре.

В прямом эфире смотреть игру можно бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также встречу покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

«Манчестер Сити» — действующий чемпион турнира. В прошлогоднем финале горожане обыграли «Интер» со счетом — 1:0.

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