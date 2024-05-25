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Сегодня, 22:45

Когда пройдет и во сколько начнется финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал»

«Боруссия» сыграет с «Реалом» в финале Лиги чемпионов 1 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Матс Хуммельс (ФК «Боруссия»).
Фото ФК «Боруссия»

Дортмундская «Боруссия» сыграет с мадридским «Реалом» в финальном матче Лиги чемпионов в субботу, 1 июня. Игра состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию решающего матча. Ключевые события встречи «Боруссия» — «Реал» будут доступны на нашем сайте в матч-центре.

В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также финал ЛЧ смотрите на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В решающем матче прошлого сезона горожане с минимальным счетом победили «Интер» — 1:0.

Лига чемпионов. Финал
01 июн, 22:00. Wembley (Лондон)
Боруссия Д
Реал

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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