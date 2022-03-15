Вериссиму поделился ожиданиями от ответного матча против «Аякса»

Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссиму перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» рассказал, как команда планирует играть.

«Мы не можем сказать, что будем играть только на контратаках. Мы должны скоорденировать команду и стратегию. Знаем, что должны быть строгими и компетентными в плане построения обороны. Мы пропустили два гола, но долгое время в [первом матче] смотрелись уверенно.

Мы должны сыграть на высоком уровне, чтобы преодолеть такое сложное препятствие, как «Аякс». Но мы верим, что шансы на успех 50 на 50. Я уже говорил это перед первой игрой, во что, вероятно, многие не верили. «Аяксу» придется нас уважать, мы тоже будем уважать «Аякс», а затем начнется игра в кошки-мышки, выявление слабых мест и способов использования пространства", — цитирует пресс-служба УЕФА Вериссиму.

Ответный матч Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Бенфикой» состоится во вторник, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Напомним, в первом матче между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» была зафиксирована ничья — 2:2.