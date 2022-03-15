Эрик тен Хаг верит в победу над «Бенфикой»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» отметил, что его команде необходимо прибавить, чтобы одержать победу.

«С 1 января мы являемся лучшей командой в [Нидерландах]. Мы доминировали над «Алкмааром» на их поле [в Кубке Нидерландов 3 марта] и добились хорошего результата против «Бенфики» [в первом матче]. Если прибавим еще на несколько процентных пунктов, я уверен, что мы одолеем «Бенфику».

Если смотреть на все с точки зрения наших целей, уже можно сказать, что этот сезон в Лиге чемпионов нам удался. Но как спортсмены, естественно, мы хотим максимум. Перед нами стоит серьезная задача. Хотим пройти как можно дальше, и для этого нужно начать с победы над «Бенфикой», — цитирует пресс-служба УЕФА тен Хага.

Ответный матч Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Бенфикой» состоится во вторник, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Напомним, в первом матче между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» была зафиксирована ничья — 2:2.