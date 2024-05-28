Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 19:56

Терзич — о победной серии «Реала» в финалах ЛЧ: «Боруссия» намерена вернуть Кубок в Дортмунд»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Реалом».

«Наша цель — выиграть Лигу чемпионов. Мы хотим прервать серию «Реала» в субботу. Нас не устраивает просто выход в финал. Мы хотим вернуть Кубок в Дортмунд!» — приводит слова Терзича пресс-служба немецкой команды.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск. Игру рассудит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении.

«Реал» не проигрывает в финалах Лиги чемпионов на протяжении восьми игр кряду.

 

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Эдин Терзич
0
Читайте также
Полина Гагарина даст большой концерт в «Лужниках»
Бой секс-символа UFC Ванзант и звезды OnlyFans завершился вничью
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Финны в бешенстве - сборная России отстранена, а в рейтинге все равно выше их, чехи заговорили о русских деньгах. Что происходит после ЧМХ-2024, где не было России
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: «Боруссия» — «Реал»: финал Лиги чемпионов 2024 на «Уэмбли»
Терзич назвал игроков «Боруссии», которые пропустят финал Лиги чемпионов
Модрич — о финале Лиги чемпионов: «Реал» провел впечатляющий сезон — это придаст нам уверенности»
Лунин заболел, но должен восстановиться к финалу Лиги чемпионов
Анчелотти ответил, считает ли «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов
Анчелотти прокомментировал выбор состава «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов с «Боруссией»
Когда пройдет и во сколько начнется финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терзич назвал игроков «Боруссии», которые пропустят финал Лиги чемпионов

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости