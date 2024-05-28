Терзич — о победной серии «Реала» в финалах ЛЧ: «Боруссия» намерена вернуть Кубок в Дортмунд»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Реалом».

«Наша цель — выиграть Лигу чемпионов. Мы хотим прервать серию «Реала» в субботу. Нас не устраивает просто выход в финал. Мы хотим вернуть Кубок в Дортмунд!» — приводит слова Терзича пресс-служба немецкой команды.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало — в 22.00 мск. Игру рассудит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем из Словении.

«Реал» не проигрывает в финалах Лиги чемпионов на протяжении восьми игр кряду.