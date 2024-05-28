Беллингем рассказал, какое сообщении получил от игрока «Боруссии» Санчо перед финалом Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал о сообщении, которое получил от вингера «Боруссии» Джейдона Санчо после выхода мадридской команды в финал Лиги чемпионов.

В ответном полуфинальном матче «Реал» победил мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1 и по сумме двух встреч (4:3) вышел в финал турнира.

«На этой неделе я ни с кем не разговаривал [из бывших партнеров по «Боруссии»]. Когда мы вышли в финал, я получил небольшое сообщение от Джейдона. Поэтому я поговорил с ним. Он просто сказал: «Увидимся там». И все такое. Джейдон взял меня под свое крыло, когда я впервые приехал в Дортмунд. Он действительно хороший парень. Он мне очень помог», — приводит Goal слова Беллингема.

В финале Лиги чемпионов-2023/24 «Реал» сыграет против «Боруссии». Матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Беллингем выступал за клуб из Дортмунда с 2020 по 2023 год.