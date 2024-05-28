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Беллингем рассказал, какое сообщении получил от игрока «Боруссии» Санчо перед финалом Лиги чемпионов

Алина Савинова
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал о сообщении, которое получил от вингера «Боруссии» Джейдона Санчо после выхода мадридской команды в финал Лиги чемпионов.

В ответном полуфинальном матче «Реал» победил мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1 и по сумме двух встреч (4:3) вышел в финал турнира.

«На этой неделе я ни с кем не разговаривал [из бывших партнеров по «Боруссии»]. Когда мы вышли в финал, я получил небольшое сообщение от Джейдона. Поэтому я поговорил с ним. Он просто сказал: «Увидимся там». И все такое. Джейдон взял меня под свое крыло, когда я впервые приехал в Дортмунд. Он действительно хороший парень. Он мне очень помог», — приводит Goal слова Беллингема.

В финале Лиги чемпионов-2023/24 «Реал» сыграет против «Боруссии». Матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. 

Беллингем выступал за клуб из Дортмунда с 2020 по 2023 год. 

 

 

 

Источник: https://www.goal.com/en/lists/real-madrid-jude-bellingham-reveals-message-from-borussia-dortmund-jadon-sancho--champions-league-final/bltbf845a441e6ef485#cs1866ec3d066b0dc8
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
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 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
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 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
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Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
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Р. Вальекано – Атлетик
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Реал – Бетис
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Хетафе – Мальорка
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Сельта – Валенсия
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