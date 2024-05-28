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Сегодня, 16:15

Модрич о финале Лиги чемпионов: «Реал» провел впечатляющий сезон — это придаст нам уверенности»

Алина Савинова
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о подготовке команды к финалу Лиги чемпионов.

Матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В финале Лиги чемпионов-2023/24 «Реал» сыграет против «Боруссии».

«Это становится рутиной, ты втягиваешься и думаешь о тренировках. По мере приближения матча начинаешь чаще о нем вспоминать, изо дня в день думаешь о том, чтобы как следует подготовиться и не думать слишком много о самом матче. Очень много мыслей, они сводят с ума. Вы должны нам довериться, ведь мы провели впечатляющий сезон, выиграли ла лигу, Суперкубок Испании... Все это придаст нам уверенности в финале. Я верю, что мы находимся на пике, и надеюсь на 15-й трофей Лиги чемпионов», — приводит As слова Модрича.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал однолетний контракт с Модричем. Футболист выступает за мадридскую команду с лета 2012 года. В сезоне-2023/24 38-летний хорват отыграл 44 встречи во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Источник: https://as.com/futbol/primera/media-day-del-real-madrid-en-directo-reacciones-y-ultima-hora-de-la-final-de-champions-en-vivo-n/
Лука Модрич
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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