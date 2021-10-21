Сане назвал превосходной игру «Баварии» в матче с «Бенфикой»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане прокомментировал победу над «Бенфикой» (4:0) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Считаю, что мы сыграли превосходно, даже в первом тайме команда смотрелась великолепно. В атаке мы могли лучше использовать свои шансы. Но я очень доволен игрой. Нам нужно было просто играть в нашу игру и набраться терпения; в конце концов это сработало», — приводит официальный сайт УЕФА слова Сане.

В матче с «Бенфикой» Сане отличился дублем. Мюнхенцы возглавляют группу E с 9 очками в 3 матчах.