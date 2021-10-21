Сане назвал превосходной игру «Баварии» в матче с «Бенфикой»
09:15
Нападающий «Баварии» Лерой Сане прокомментировал победу над «Бенфикой» (4:0) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
«Считаю, что мы сыграли превосходно, даже в первом тайме команда смотрелась великолепно. В атаке мы могли лучше использовать свои шансы. Но я очень доволен игрой. Нам нужно было просто играть в нашу игру и набраться терпения; в конце концов это сработало», — приводит официальный сайт УЕФА слова Сане.
В матче с «Бенфикой» Сане отличился дублем. Мюнхенцы возглавляют группу E с 9 очками в 3 матчах.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032672--benfica-vs-bayern/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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