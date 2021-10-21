Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал у себя в Instagram пост, посвященный победе над «Аталантой» (3:2) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы не сдаемся!» — написал француз, опубликовав фотографию с матча.

«Манчестер Юнайтед» лидирует в группе F с 6 очками в 3 матчах. В матче с «Аталантой» «красные дьяволы» уступали со счетом 0:2, но смогли вырвать победу.