Погба — о победе над «Аталантой»: «Мы не сдаемся!»
Погба эмоционально отреагировал на победу над «Аталантой» в Лиге чемпионов
09:58
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал у себя в Instagram пост, посвященный победе над «Аталантой» (3:2) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
«Мы не сдаемся!» — написал француз, опубликовав фотографию с матча.
«Манчестер Юнайтед» лидирует в группе F с 6 очками в 3 матчах. В матче с «Аталантой» «красные дьяволы» уступали со счетом 0:2, но смогли вырвать победу.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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