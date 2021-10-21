Кулушевски: «Запомню гол в ворота «Зенита» на всю жизнь»
08:25
Нападающий «Ювентуса» Деян Кулушевски заявил, что никогда не забудет гол в ворота «Зенита» (1:0) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
«Я запомню гол в ворота «Зенита» на всю жнзнь. Это мой дебютный мяч в Лиге чемпионов, первый гол в сезоне, еще и головой!» — приводит Football Italia слова Кулушевски.
Для 21-летнего Кулушевски матч против «Зенита» стал 9-м в карьере в Лиге чемпионов, до этого швед никогда не забивал в турнире.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/kulusevski-i-will-never-forget-this-juventus-goal/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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