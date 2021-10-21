Кулушевски: «Запомню гол в ворота «Зенита» на всю жизнь»

Нападающий «Ювентуса» Деян Кулушевски заявил, что никогда не забудет гол в ворота «Зенита» (1:0) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Я запомню гол в ворота «Зенита» на всю жнзнь. Это мой дебютный мяч в Лиге чемпионов, первый гол в сезоне, еще и головой!» — приводит Football Italia слова Кулушевски.

Для 21-летнего Кулушевски матч против «Зенита» стал 9-м в карьере в Лиге чемпионов, до этого швед никогда не забивал в турнире.