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Руй Витория о «Спартаке»: «Когда ситуация нестабильна, работать сложно»

23:13
Руй Витория (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория после поражения от «Бенфики» (0:2) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов поделился мнением о ситуации в клубе.

— Теперь вы понимаете, в чем заключается ад работы в «Спартаке»?

— Не волнуюсь. Знаю, что случилось со спортивным директором. Для такого большого клуба очень важна стабильность в работе — коллектив, доверие, сплоченность. Когда ситуация нестабильна, работать сложно. Важна структура. Хочу дать всем совет, что если мы хотим чего-то добиться, то это важно. Хотел бы поблагодарить болельщиков, поддержка была феноменальная. Если бы был полный стадион — это был бы ад для соперника.

— Состав «Спартака» подходит для игры в Лиге чемпионов?

— Касаемо молодых игроков — мы все понимаем. Нам для того, чтобы играть хорошо, нужна революция в плане комплектования команды. Опыт игроков нам необходим для роста. Я доволен командой и игроками, но мы все отдаем себе отчет, что есть большая разница — играть в чемпионате России и Лиге чемпионов.

В перерыве матча «Спартак» — «Бенфика» спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, что в четверг напишет заявление об уходе.

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Максим Алланазаров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры