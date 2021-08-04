Руй Витория: «Верю, что у Умярова большое будущее»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча с «Бенфикой» (0:2) в матче третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов сказал, что верит в большое будущее Наиля Умярова.

— С вами согласовали кандидатуру аргентинца Гонсало Монтиеля?

— Это не те вещи, которые обсуждаются публично. Это внутриклубные вопросы.

— Наиль Умяров был лучшим в составе «Спартака»? Вы доверяли ему с самого начала предсезонной работы и это доверие себя оправдывает?

— Наиль зарекомендовал себя, быстро адаптировался к нашим идеям. Я верю, что у него большое будущее, у него есть все задатки для дальнейшего роста. Он не один у нас такой игрок в команде. Работа с молодежью должна вестись планомерно. Наиль один из тех, кто доказывает это.