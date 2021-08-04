Руй Витория: «Верю, что у Умярова большое будущее»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча с «Бенфикой» (0:2) в матче третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов сказал, что верит в большое будущее Наиля Умярова.
— С вами согласовали кандидатуру аргентинца Гонсало Монтиеля?
— Это не те вещи, которые обсуждаются публично. Это внутриклубные вопросы.
— Наиль Умяров был лучшим в составе «Спартака»? Вы доверяли ему с самого начала предсезонной работы и это доверие себя оправдывает?
— Наиль зарекомендовал себя, быстро адаптировался к нашим идеям. Я верю, что у него большое будущее, у него есть все задатки для дальнейшего роста. Он не один у нас такой игрок в команде. Работа с молодежью должна вестись планомерно. Наиль один из тех, кто доказывает это.
В перерыве матча «Спартак» — «Бенфика» спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, что в четверг напишет заявление об уходе.
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