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Руй Витория: «Верю, что у Умярова большое будущее»

23:22
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча с «Бенфикой» (0:2) в матче третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов сказал, что верит в большое будущее Наиля Умярова.

— С вами согласовали кандидатуру аргентинца Гонсало Монтиеля?

— Это не те вещи, которые обсуждаются публично. Это внутриклубные вопросы.

— Наиль Умяров был лучшим в составе «Спартака»? Вы доверяли ему с самого начала предсезонной работы и это доверие себя оправдывает?

— Наиль зарекомендовал себя, быстро адаптировался к нашим идеям. Я верю, что у него большое будущее, у него есть все задатки для дальнейшего роста. Он не один у нас такой игрок в команде. Работа с молодежью должна вестись планомерно. Наиль один из тех, кто доказывает это.

В перерыве матча «Спартак» — «Бенфика» спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, что в четверг напишет заявление об уходе.

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Максим Алланазаров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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