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Руй Витория: «В Лиге чемпионов еще ничего не потеряно»

23:13
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о поражении команды от «Бенфики» (0:2) в третьем раунде отборочного турнира Лиги чемпионов.

— Важно понимать, что мы проиграли, и тут нужно понимать, что мы хотим. В Лиге чемпионов еще ничего не потеряно, у нас отличная команда, у которой горят глаза, но мы находимся на стадии формирования. Мне нравится, как мы работаем, как тренируемся, каким путем мы идем. Можете сравнить статистку, чтобы понять, насколько соперник был сильнее. У нас есть цель и путь.

— Что бы вы изменили в игре своей команды, если бы могли вернуться назад.

— Когда мы готовимся к игре, то проводим большую аналитическую работу. Каждое решение, принятое нами, абсолютно осознанно. В первом тайме мы играли хорошо, угрожали воротам соперника, а значит решение принятое нами о стартовом составе было верным.

Что касается игры, у нас есть игроки, имеющие опыт в еврокубках, но его должно быть больше. Еще ничего не закончено, мы едем в Лиссабон с верой и надеждой. Никто не опускает руки. Больше не существует преимущества гостевого гола, это может нам помочь. В последние годы у команды не было игр в еврокубках. Нужно набраться терпения и идти дальше.

Ответный матч состоится в Португалии 10 августа.

Спартак — Бенфика

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Максим Алланазаров все материалы автора

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