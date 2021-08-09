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Руй Витория: «Футболисты — не машины, они чувствуют и думают»

19:51
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о настрое на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

— Как вас примут болельщики «Бенфики»?

— Я не думаю об этом. Моменты тут были хорошие для клуба и для его истории. Завтра они будут болеть за свою команду, я не придаю этому значение. Я благодарен им, но завтра мы будем защищать свои цвета, мы тоже хотим пройти дальше. Не считаю, что меня встретят плохо, мы расставались в хорошем ключе.

— Ожидаете изменения в стратегии от соперника?

— У «Бенфики» могут быть разные схемы, как в три защитника, так и в четыре, мы готовы к обоим вариантам. Конечно, мы будем готовы дать им свой ответ. У нас нет много времени, которое мы можем тратить, переживая игру и поражения. Мы должны быть готовы к каждому следующему матчу. Говоря о поражениях, я не хочу искать извинений, мы анализируем свою работу и знаем, как исправлять ошибки. Нам нужно работать дальше и достигнуть стабильности. Иногда не все идет так как надо, но мы должны найти силы все исправить. Футболисты — не машины, они чувствуют и думают. Конечно это не так, они могут думать о чем-то еще, тем не менее они сконцентрированы на игре. Мы дадим бой.

Руй Витория тренировал «Бенфику» в 2015-2019 годах. Под его руководством дважды стала чемпионом Португалии, выиграла Кубок страны, Кубок португальской лиги, а также дважды стала обладателем Суперкубка Португалии.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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